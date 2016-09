The Photsans & The Detectors, 01.09.2016 in Berlin

So. Mal einen kurzen Rasierer hier rein stellen, völlig unnötig, wie sichs ghert. Fand ich so schön, die Aussage. Is geklaut, Danke an den Verfasser!

Die Hauptband spielt heute zuerst. THE PHOTSANS. Die covern alles so ab 80er (richtige Schreibweise: 80iger).

Vengaboys. Barbie Girl. Bon Motherfuckin Jo-fuck-vi. Die Prinzen. A-LLES! Geil! Und Eva mit ihrer geil versoffenen Stimme! Ich bin verliebt! Eva, wir sind alle stolz auf Dich!! <3



https://www.youtube.com/watch?v=aK_KHpDvNOE Stewie, er hier, weigert sich beharrlich das Gerät tiefer zu hängen. Will gar nicht wissen warum. Bisschen live gibts aufm crazy Kollege-Channel:

Scharfe Gitarre! Kann alles. Klingt zwar nich soo geil, aber wen juckts!? Sieht töfte aus. Beim Gitarre wechseln, Holle: "Dafür brauchen wir einen Stagehand." Evchen: "Pfft, Stagehand, lari fari, wir brauchen einen Beerhand!" ...und mir kullern die Freudentränchen! Mein Nachwuchs! Kölner Schule gute Schule!

Caro spielt mittlerweile richtig, richtig gut! Sehr geil! Sogar Triolen hat sie (laut eigenen Angaben!) eingebaut, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig war. Soso. Aber datt is nix gegen den komischen Schlagzeug-Übermenschen-Freak der Detectors!

Rausschmeißerband: The Detectors aus Kiel. Erwähnte ich bereits? The Detectors. Die kommen übrigens aus Kiel.

Klingt wie eine wirklich professionelle, oberamtliche Ami-Rollbrettchen-Punkband! Chöre sitzen, Sound super, geil helle Krächz-Stimme, und der Schlagzeuger erst! Un-be-schreiblich gut! Stellt sich raus: Schlagzeuglehrer. Merkt man! Unfassbar! So Typen spielen sonst in irgendwelchen technical-bla-Mucker-Metalbands. Sind seit gestern für 2 Wochen auf Tour. Hin! Lohnt!

Und nebenbei: Ganz, ganz liebe Typen! Der Sänger bedankt sich mehrfach bei Eva fürs buchen, und bei den "Photsans", und sagt jedes mal danach: "Ich kann es nicht glauben dass ich das ausspreche! Ich bin ein politisch korrekter Mensch." Dann schämt er sich ein bisschen, kriegt von irgendwo ordnungsgemäß ein "Spießer" zugerufen (ich wars nicht!), und es geht wieder weiter. Haben wirklich ein paar Hits! Die haben viel mehr Aufmerksamkeit verdient!