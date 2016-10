Furnaze, 01.10.2016 in Berlin

Ich war eigentlich schon zufrieden, dachte da kann nix mehr kommen. Pustekuchen: Die heißen Furnaze, vorher nie gehört oder gesehen, und müssten in einer gerechten Welt in der ersten Thrash-Metal-Liga spielen! Kommen aus London und machen ein Brett vor dem Herrn! Im positivsten Sinne hitfreies Geknüppel und Geknatter, Riff an Riff, der bellt sich da einen zurecht, Hallelujah! Zwischendurch ewig lange Soli, ziemlich geil! Ich glaub die haben zwei Stunden gespielt, kam mir vor wie zwei Minuten. Keine Gefangenen! Keine Kompromisse! So hat Thrash Metal zu klingen! Sehr geil. Top Live-Band. Hier ein kleiner Eindruck: https://www.youtube.com/watch?v=NC7_QZqOAAs