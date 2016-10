Lesung: Robert Bahr "Das Rote Spielzeugauto", Stefan Bauer, 04.10.2016 in Bochum, Neuland - Bericht von Zwen

Heute gibt es mal ein wenig Kontrastprogramm, ihr Kulturbanausen! Im Neuland gibt sich nämlich heute Robert Bahr, seines Zeichens Sänger von Melpomenes Experitext und World Break Down, die Ehre. Diesmal nicht als Sänger und auch nicht als Poetry-Slammer, wie er selbst immer wieder betont, sondern als Autor diverser Bücher und Theaterstücke. Ich bin mal sehr gespannt und so geht es dann nach einer Falafel-Tasche auch direkt ins Neuland. Spontan als Support mit ins Programm gehüpft ist ein Mensch namens Stefan Bauer. Scheint also eine Lesung mit Anheizer zu sein. Irgendwie geil.