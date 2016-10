Get Dead, Liquor Lads, 06.10.2016 in Essen, Südrock - Bericht von Zwen

Get Dead sind mal wieder in der Hood! Da das letzte Album " Honesty Lives Elsewhere " bei mir eingeschlagen ist wie 'ne Bombe und ich mir die Jungs schon zwei Mal live geben durfte, will ich sie mir jetzt mal in einem kleinen Rahmen geben. Also, ab ins Südrock! Get Dead müssten ja eh ihr vollstes musikalisches Aroma in einer Kneipe entfalten.Vor und im Südrock treffe ich erstaunlich viele bekannte Gesichter. Wir trinken noch unser Wegbier leer und reden über dies und das. Der Abend fängt doch schon mal hervorragend an!

Die ersten Songs der LIQUOR LADS haben wir verpasst. Ist aber tatsächlich ganz gute Musik. Meinen Freunden fällt als erste Referenz Peacocks ein. Joa, kann man schon sagen. Beide Bands haben einen Kontrabass und machen sowas ähnliches wie Rockabilly.

Eigentlich wollte ich heute Abend gar keinen Bericht schreiben, aber ihr wisst ja, wie das mit schlechten Gewohnheiten ist und so reiße ich dann doch immer mal wieder meine Kamera hoch und mache gräßlich verwackelte Fotos.

Übrigens krass, wie voll es bei der Supportband schon ist. Der Konzertraum des Südrocks platzt quasi aus allen Nähten.

GET DEAD starten direkt mal mit "This one's for Johnny" und packen mich damit schon bei den ersten Akkorden vollständig bei der Kehle und lassen mich auch nicht mehr los. Mitgröhlen aus vollem Hals, Rumhüpfen, alles egal. Hauptsache Schwitzen und die Musik in jeder Faser spüren.

Sänger Sammy King steckt mal wieder seine komplette Energie in die Bühnenshow und holt wirklich alles aus seiner versoffenen Whiskeystimme. Gespielt werden auch eigentlich nur Hits: "Welcome To Hell", "Monte Carlo", "She's a problem" und noch ganz viele andere.

Vor lauter Euphorie fallen dann ein paar Teile vom Schlagzeug ab. "You don't need this" und weiter geht's! Ach, ich liebe die Typen.

Als dann "The Process" gespielt wird, beginnt auch direkt ein ordentlicher Pogo und das Südrock-Publikum rastet total aus. Am Ende wird dann noch mehr als ordentlich bei "Fuck You" und "Cousin Marvin" abgefeiert.

Dann wird noch ein bisschen zugeprostet und sich verabschiedet. Was ein Abend! Ich bin jedenfalls ordentlich geschwitzt und die Stimme verabschiedet sich auch.

Als wir nach der Show noch draußen stehen, unser Bier trinken und überlegen, wo man jetzt noch hin könnte, kommt Drummer Scooter - ebenfalls völlig geschwitzt - heraus und bedankt sich persönlich, dass wir so textsicher mitgegrölt haben. Nette Leute diese Get Dead. Sind eben eher die Junkies von um die Ecke, als eine abgehobene Rockband.

Beste Ansage: "Buy our new album. All the money goes to us. We don't pay these fuckers back."

Fat Mike müsste Sammy und die anderen eigentlich wirklich hassen. O-Ton Fat Mike: "They are kinda dicks."

Eigentlich ist der Plan noch eine kleine Büdchentour zu machen. Leider ist es schon ganz schön kalt und irgendwie hat hier in Essen alles zu. Dämlicher Plan! Immerhin kriegen wir am Hauptbahnhof noch ein Nach-Hause-Wegbier. Besser als nichts!