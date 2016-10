Chefdenker & Statues on Fire, 08.10.2016 in Düsseldorf

Fast besser als die Hauptband: STATUES ON FIRE! Dritte Europa-Tour der Brasilianer, neues tolles Album am Start, immer wieder eine Freude die Jungs zu sehen und live zu erleben!

Ungeheuer fit an den Instrumenten, da braucht es nicht lange bis die Zuschauer in gefälliges Wippen übergehen und bald noch deutlich mehr Bewegung in die Reihen kommt. Sowieso ziemlich gut gefüllt, das AK47. Macht Laune!