Scheisse Minnelli, 02.12.2016 in Köln

Nachdem ich hier für die letzte EP der Band so rumgelärmt habe, wäre es heute ja nur inkonsequent, nicht nach Köln zu fahren. Außerdem mag ich den Sonic Ballroom und California Hardcore und Skatepunk und Bier. Deswegen mal nichts wie hin in die Stadt mit dem Rhein und dem Dom, um mit Scheisse Minnelli die Release-Party von "A Fifth Of Skatehoven" und außerdem den 40. Geburtstag von Frontmann Samuel el Action zu zelebrieren. Desweiteren möchte ich an dieser Stelle noch mal das Sonic Ballroom loben, das sich an der sehr unterstützenswerten Aktion für eine mobile Klinik in Nordsyrien beteiligt. Da wirft man doch gerne mal ein bisschen Kleingeld in die Dose. Wer mehr wissen möchte bzw. ebenfalls was spenden möchte, kann das hier tun. Die Zugfahrt an sich ist soweit ganz okay, hatte nur vergessen, wie lange es doch dauert, vom östlichen Ruhrgebiet nach Köln zu fahren. Im Zug sitzen außerdem so komische Leute mit blonden Seitenscheiteln, die Bier aus Gläsern trinken und dazu Räucherwürste vertilgen.