Vitamin X, 10.12.2016 in Haarlem (NL)

Bierschinken internationaal, mal ein Bericht aus den Niederlanden. Warum? Warum nicht.Es mag unglaubwürdig erscheinen, aber all zu viel geht in Amsterdam in Punkto DIY concertjes nicht...- und in Haarlem geht sogar noch etwas weniger.Wenn aber in Haarlem was geht, dann ist das meistens - so auch diesmal – Ivo und Minor Operation Bookings ( https://www.facebook.com/MinorOperationBookings/ ) zu verdanken.Uneingeschränkt unterstützenswerte DIY Initiative! Kann man sich mal angucken und liken. Thanks for bringing us all these cool shows, Ivo!Zur Sache: Die Ankündigung, dass Vitamin X vor unserer Haustür ein Gratiskonzi spielen erreicht mich erst am Tag vorher, noch auf der Arbeit.Eine furztrockene SMS von Michi mit dem Inhalt "Morgen zu Vitamin X? Die magst du doch..." versetzt mich instantan in Aufruhr. Was? Vitamin X? Morgen?? In Haarlem???Tatsächlich, das Datum stimmt. An Arbeit ist nun nicht mehr zu denken. Ich melde mich kurz ab indem ich das fantastische Vitamin X video https://www.youtube.com/watch?v=HtvHWaYfrhM ) im Chat poste, schnappe meinen Rucksack und bin auf dem Weg ins Wochenende. Geil.Geil.Geil.