The Sensitives, 13.12.2016 in Bochum

Unbedingt mal auschecken, die Band! Gebt euch zum Beispiel mal, hm, das hier oder das . Oder, wenn akustisch gewünscht, das da . Auch super: Ein Cover von The Baboon Show - You Got A Problem Without Knowing It, das zum Ende noch dargeboten wurde. Großartig! Ungefähr so wie in diesem Video . Guter Auftritt, und so verdammt kurzweilig!