Tweak Machine, 15.12.2016 in Dortmund, Salon Fink - Bericht von Zwen

Heute ist das Copacabanana im FZW. All meine Freunde sind dort und auch einige Bands, die ich eigentlich ganz gerne sehen würde, aber ganz ehrlich: Das ist im FZW! In letzter Zeit gab es dort für mich nur eins und das war Ärger. Mein Psychotherapeut rät mir deswegen dringlichst ab heute dahin zu gehen und außerdem sagt er wortwörtlich, dass so ein journalistischer Hochkaräter wie ich sich nicht an so einem Dödelschuppen abstumpfen sollte. Was sind also die Alternativen? Nun, der Salon Fink lädt zu einem der letzten Konzerte und auf der Bühne stehen die Bekannten von Tweak Machine. Da hat man doch mal Bock sich in den Norden zu begeben und sich den Salon Fink mal anzuschauen bevor dieser schließt