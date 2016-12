Untergang! Festival Tag 2, 17.12.2016 in Mülheim/Ruhr

Ansonsten gefällt mir aber nicht nur, was ich sehe, sondern auch was ich höre. Guter Deutschpunk eben mit leicht metallischen Gitarren.

Ich weiß nicht mehr wer es war (vlt Matze?) sagt mir, dass er dachte, dass das ja "so Deutschpunk" wäre, aber die Musik ist ja richtig geil! In der Tat.

Gute Texte und ordentlich Power. So weiß das doch zu gefallen. Das Publikum heute ist aber nach über 24 Stunden durchsaufen nur noch eine einzige Mangelerscheinung. Zuerst steigt so ein Komiker auf den Boxenturm und deutet an zu Stagediven, traut sich dann aber irgendwie doch nicht. Vielleicht auch ganz gut, dass man jetzt nicht den Krankenwagen rufen muss...dann pinkelt irgendwer anderes in eine Stockdose und der Bühnensound fällt aus. Supermischer Timo regelt.

Aber jetzt erstmal wieder ab in die Halle. Wenn man nicht volltrunken ist, kann man sich den kleinen Raum echt nicht lange geben. Ich quatsche noch ein bisschen mit Leuten bis mir gesagt wird, dass ich, sollte ich bei 100BLUMEN nicht ganz hinten stehen wollen, mich jetzt schon mal auf den Weg in Richtung Raum machen sollte. Das ist ja wie bei Rock am Ring hier! Da ich da keinen Bock drauf habe, lehne ich dankend ab und schau stattdessen bei der Hälfte des Sets mal rein. Ist auch ganz nett, eben so HC mit Synthie-Einlagen (darauf stehen die jungen Leute von heute ja so), kann mich aber weder dazu bewegen mich durch den vollen Raum zu prügeln, noch mir den Auftritt von der Tür aus anzuschauen.