Mal wieder eine Premiere! Diesmal aber kein Musikvideo, sondern ein ganzer Film! Geil! "Goldrausch" erschien zwar eigentlich schon vor 5 Jahren, war aber nur auf ausgewählten Vorstellungen zu sehen und ist nun endlich gratis und für alle im Internet zu genießen! Keine weitere Umschweife. Vorhang ab, Film auf, oder wie das heißt.Profi-Moderator Ferdinand zu Sülz verpasst dem Zuschauer eine völlig neue Lektion in Sachen Wellness - und zeigt auch die negativen Seiten auf: TV-Star Till Steiger ("Mein zweites Vietnam") geht einem fragwürdigen, aber äußerst lukrativen Nebenverdienst nach, Verkaufsprofi Dreher hängt sich ans Telefon und der verwahrloste Waffennarr Schmidt sieht die Konsequenzen seiner Zügellosigkeit über sich hereinbrechen. Derweil spielt die schöne Aerobictrainerin Michelle ein doppeltes Spiel...Sicher ist es kein Fehler, auf Bewährtes zurückzugreifen, doch auch diesmal nimmt sich Regisseur Uwe Stahl eines Tabuthemas an - Körperpflege und Wellness werden in der Szene oftmals negativ rezipiert, in Teilen sogar offen verhöhnt. Seine pseudodokumentarischen Montagen rechnen ab mit diesem Irrglauben: Wellness ist Punkrock.Die Wellnessbombe schlägt ein mit Tobias Weishaupt, Andreas Dreher, Claus Lüer und Christoph Schmidt in den Hauptrollen. Maßgeschneiderter Soundtrack von Chefdenker (K-Honourfield), The Incredible Herrengedeck (B-Neukölln), Cobretti (K-Mülheim),(B-P.Berg),(Gummersbach) &(Stuttgart).Präsentiert von Insane Pictures, bierschinken.net und Bakraufarfita Records.