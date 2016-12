Für alle, die uns nicht in sozialen Medien folgen oder das Ganze nochmal durchforsten wollen: Das hier war unser Adventskalender! Vollgepackt mit Musikvideos, die im vergangenen Jahr irgendwie interessant waren.Ist doch ein guter Einstieg in so einen Adventskalender. Es gibt sogar einen Engel! Oder sowas in der Art.Pünktlich zum Release der neuen Scheibe " A Fifth Of Skatehoven Eine Frage, die einfach mal gestellt werden muss.Heute packen wir mal die Sterne aus, weil ist ja Advent, da macht man das, oder?BREW 36 sind Leute von The Offenders und The Real McKenzies, hier mit ihrem Video "Take An End". Sind übrigens auf Tour die Tage!Heute zeigen uns DIRECT HIT!, wozu die bunten Süßigkeiten führen können, die euch der Nikolaus in den Schuh gestopft hat.Geiler Scheiß!PUP liefern mit "Sleep in the Heat" ein sehr eindrucksvolles Video und den Nachfolger zu "Guilt Trip".Heute mal frisches Material von At The Drive In: "Governed by Contagions". Anscheinend ist sogar ein neues Album geplant!Diesmal Robinson Krause, die Retter des Deutschpunk! In den Lyrics zu "Auf einen Tee mit Gandhi" verbirgt sich mindestens ein Rechtschreibfehler.Against Me! kommen die Woche auf Europa-Tour. Hier ihr Video zu "Crash"!Diesmal ein Video von der Band mit dem wundersamen Namen "Arbeitstitel: Bullenblut" mit dem Song "Rock aus der Region". Ein Smasher, wie man sagtAm 13.12. fällt uns natürlich nur eine Abkürzung ein: V.I.E.P. von Bei Bedarf!Tag 14 vom Musikvideo-Kalender diesmal mit Illegale Farben und einem beeindruckenden Video zu "Wellenland".Diesmal ein nigelnagelneues Video von Chefdenker: "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Hass eingestellt"!Am 16. Tag des Musikvideo-Kalenders haben wir für euch Tiger Army - Prisoner of the Night. Die kommen übrigens im März wieder auf Europa-Tour!Ein kurzes und knackiges Video.Wozu Schminke so gut ist.Zur Tour von Heisskalt mit Lygo und LIRR. gab's den gemeinsamen Song "Leben wert" als Video.Langsam geht unser Musikvideo-Kalender in die Schlussphase! Tag 20 mit Space Chaser feat. Ingo Donot - Metro MassacreAJJ machten ein Video in der Tradition von Videos der Band, die auch immer solche Videos macht. Stand jedenfalls so im Presseinfo."Wolter" legte Anfang des Jahres die Messlatte für eindrucksvolle Videos schon ziemlich hoch.Schön verpackte Botschaften24. und letzter Tag unseres Musikvideo-Adventskalenders! Falls ihr heute Abend nix zu tun habt, schaut ihr euch einfach den kompletten Auftritt von NOFX beim Punk Rock Holiday an