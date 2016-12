struppi



04.12.2016 08:01

https://theseducers.bandcamp.com/



Ich bin völlig überrascht, was ich zu hören bekomme.



Natürlich ist das Garge, aber auch Surfsound und z.T. LoFi. Selbst die Ramoens Anleihen kann man in einzelnen Liedern hören.



Wo du den Blues hörst ist mir nicht klar.



Also Leute, verlaßt euch nicht auf dieses Review und hört einfach mal rein. Das ist eine solide Rockplatte. Nichts herausragendes und nur bedingt Punkkompatibel, aber so schlecht wie hier geschrieben ist sie nicht.



Anspieltipp: https://theseducers.bandcamp.com/track/god-of-thunder