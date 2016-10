Fö 10/2016

Die großartigen Muncie Girls gastieren am Sonntag (09.10.2016) im Dortmunder FZW! Das wird sehr schön! Als Vorband erwarten euch die jungen Haudegen von Earl Grey Wir verlosen an dieser Stelle mal eben flott 2 mal 2 Karten für dieses wunderbare Konzert, das wir hinter vorgehaltener Hand heimlich als Warmup-Show fürs Bierschinken eats FZW nur wenige Tage später sehen. Haha!Was ihr machen müsst: Einfach euren vollen Namen schicken. Über Facebook , übers Kontaktformular , wie ihr wollt. Viel Glück!Einsendeschluss ist Sonntag um 14 Uhr. Also los!